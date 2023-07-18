Украина удерживает плацдарм на левом берегу Херсонской области вблизи Антоновского моста — разведка Британии 18 июля, 09:02 Украина удерживает плацдарм на левом берегу Херсонщины вблизи Антоновского моста (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Херсонской области возле разрушенного Антоновского моста. По мнению британской разведки, это является дополнительным вызовом для российского командования, которое обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.



Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном во вторник, 18 июля.

По данным разведчиков, на юге Вооруженные силы Украины продолжают наступление по крайней мере на двух направлениях, но «вряд ли» успела прорваться к основным рубежам российской обороны.



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Отмечается, что на этом участке Россия, вероятно, ввела режим ограничения использования артиллерийских снарядов, пытаясь сохранить критически важную для нее возможность ведения косвенного огня.

В отчете британской разведки сообщается, что в течение последней недели бои продолжались на многих участках фронта, причем обе стороны достигли незначительных успехов.

По данным отчета, на северо-востоке российские войска пытались продвинуться на запад через леса к западу от Кременной, при этом Украина продолжает прилагать значительные усилия вокруг города Бахмут, где российские войска уже несколько слабы, но «пока держатся».

Сообщается, что на юге Донецкой области, особенно в районе Авдеевки, российские силы продолжают попытки локальных штурмов, но безуспешно.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута. Она отметила, что штабы сейчас работают круглосуточно, а многочисленные атаки оккупантов успеха не имеют.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.

Она отметила, что штабы сейчас работают круглосуточно, а многочисленные атаки оккупантов успеха не имеют.