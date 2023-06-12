«Так будет с каждым населенным пунктом». ВСУ освобождают первые села в рамках контрнаступления, атаки продолжаются на трех участках фронта — онлайн

12 июня, 10:04
Поделиться:
Военнослужащий ВСУ возле американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военнослужащий ВСУ возле американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожской.

Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных южнее населенного пункта Великая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.

Видео дня

Именно на этом направлении ВСУ освободили по меньшей мере несколько сел, в частности известно о контроле украинских сил над такими населенными пунктами:

  • Сторожевое — в освобождении участвовали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского (сообщение об освобождении от 12 июня);
  • Макаровка (11 июня);
  • Благодатное — в его освобождении участвовали подразделения 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша (11 июня)
  • Нескучное — в освобождении села участвовали бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ (10 июня).

Кроме того, Институт изучения войны сообщал о локальных успехах украинских сил на западе Запорожской области, в ходе контратак на юго-запад и на юго-восток от города Орехов. Также ВСУ продолжают контратаки и постепенное продвижение на флангах Бахмутского направления.

Читайте также:

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада (Фото:Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления) На границе Донецкой и Запорожской областей. ВСУ продвигаются на таврическом направлении, оккупанты нервничают и взрывают дамбы — подробности

В Минобороны напомнили, что информируют о продвижении ВСУ только после закрепления украинских военных на позициях. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире Radio NV рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытаются уничтожать меньшие водохранилища и дамбы. Так, возле населенного пункта Новодаровка (Запорожская область) россияне взорвали заградительное гидросооружение, что привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. «Однако на проведение наших контрнаступательных действий это не влияет», — заверил Шершень.

NV следит за главными событиями вокруг контрнаступления ВСУ в понедельник, 12 июня.

10:10 Морпехи при освобождении села Сторожево уничтожили около 50 оккупантов, четверых взяли в плен

«В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен», — отметили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины. В освобождении Сторожевого принимали участие одесские морпехи, на видео 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского пехотинец с позывным Doc подтверждает, что были убиты около 50 оккупантов, а четверо попали в плен.

https://www.facebook.com/PresscentrTavria/posts/pfbid02QzcU6CX8ZkY4FL8YyhKurkg8RGWgkYioCxgZGnv2WMZPsJs82gj3thhYDxJ5p7Cvl?__cft__[0]=AZUX1-oTJszQh_0Jcbm25PsoD09o6zd-KTAlT45NP4c90RJaOqNNN_oxAe3qdu0TYjfZswvL3Kt-QFjwT9kNvrC8AixR510QgZor1IEzJWEivvA3OGk3Nv0z4RC0GgmlhafmykVbJobNlcrvIWq7afkomGs9_oGV14AQOCA4crgC-WfGIBXWUs7bvO3Zm9LF08o&__tn__=%2CO%2CP-R

09:45 Неофициальные данные о продвижении ВСУ под Бахмутом

На Бахмутском направлении продолжаются бои за Берховку и Клещиевку, сообщает Телеграм-канал Бахмутский демон.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

08:45 Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35-й отдельной бригаде морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует…», — говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления.

08:35 Цаплиенко прокомментировал видео боя, в котором ВСУ якобы потеряли Leopard и Bradley

«Не подбиты. На видео и на фото видно, что люки открыты, значит, подорвались на минах, и экипажи эвакуировались. Да, это война и состязание, кто кого перехитрит. К сожалению, воевать без потерь людей и техники ни у кого еще не получилось», — сказал журналист Андрей Цаплиенко в эфире ТСН.

https://www.youtube.com/watch?v=MrH1HgpGj6s&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&feature=emb_imp_woyt
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Онлайн Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Контрнаступление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X