«Так будет с каждым населенным пунктом». ВСУ освобождают первые села в рамках контрнаступления, атаки продолжаются на трех участках фронта — онлайн 12 июня, 10:04 Военнослужащий ВСУ возле американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожской.

Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных южнее населенного пункта Великая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.

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Именно на этом направлении ВСУ освободили по меньшей мере несколько сел, в частности известно о контроле украинских сил над такими населенными пунктами:

Сторожевое — в освобождении участвовали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского (сообщение об освобождении от 12 июня);

12 июня); Макаровка ( 11 июня);

11 июня); Благодатное — в его освобождении участвовали подразделения 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша ( 11 июня)

11 июня) Нескучное — в освобождении села участвовали бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ ( 10 июня).



Кроме того, Институт изучения войны сообщал о локальных успехах украинских сил на западе Запорожской области, в ходе контратак на юго-запад и на юго-восток от города Орехов. Также ВСУ продолжают контратаки и постепенное продвижение на флангах Бахмутского направления.

В Минобороны напомнили, что информируют о продвижении ВСУ только после закрепления украинских военных на позициях. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире Radio NV рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытаются уничтожать меньшие водохранилища и дамбы. Так, возле населенного пункта Новодаровка (Запорожская область) россияне взорвали заградительное гидросооружение, что привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. «Однако на проведение наших контрнаступательных действий это не влияет», — заверил Шершень.

NV следит за главными событиями вокруг контрнаступления ВСУ в понедельник, 12 июня.

10:10 Морпехи при освобождении села Сторожево уничтожили около 50 оккупантов, четверых взяли в плен

«В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен», — отметили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины. В освобождении Сторожевого принимали участие одесские морпехи, на видео 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского пехотинец с позывным Doc подтверждает, что были убиты около 50 оккупантов, а четверо попали в плен.



09:45 Неофициальные данные о продвижении ВСУ под Бахмутом

На Бахмутском направлении продолжаются бои за Берховку и Клещиевку, сообщает Телеграм-канал Бахмутский демон.



08:45 Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35-й отдельной бригаде морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует…», — говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления.



08:35 Цаплиенко прокомментировал видео боя, в котором ВСУ якобы потеряли Leopard и Bradley

«Не подбиты. На видео и на фото видно, что люки открыты, значит, подорвались на минах, и экипажи эвакуировались. Да, это война и состязание, кто кого перехитрит. К сожалению, воевать без потерь людей и техники ни у кого еще не получилось», — сказал журналист Андрей Цаплиенко в эфире ТСН.

