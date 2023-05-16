Контрнаступление не определит победу. Британский военный аналитик и бывший разведчик о том, что будет происходить летом в Украине 16 мая, 07:15 NV Премиум Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:Toby Melville / REUTERS)

Военный эксперт Фрэнк Ледвидж в разговоре с NV размышляет о том, почему россияне продолжают ракетные обстрелы украинских городов, Вашингтон не предоставляет Киеву истребители, а у Запада до сих пор нет согласованного понимания победы Украины.

Если вместо десятков единиц танков и других боевых машин ХХ века, которые Украина сейчас получает от своих западных союзников, Соединенные Штаты решатся предоставить ВСУ сотни современных единиц вооружения со своих складов, российская армия будет разбита в течение года. Такое мнение в интервью NV высказал Фрэнк Ледвидж, бывший офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете. Он также рассказал, что должно помочь убедить американцев предоставить Киеву истребители и чем контрнаступление ВСУ будет напоминать кампанию союзных войск в Италии во время Второй мировой войны.

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