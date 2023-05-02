«Сигнала для России не будет». Посол в Британии объяснил, почему Украина не начинает контрнаступление

2 мая, 13:17
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Украинский военный в окопах на передовой в Нью-Йорке Донецкой области (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военный в окопах на передовой в Нью-Йорке Донецкой области (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось, в частности, из-за погоды.

Об этом он сказал в интервью SkyNews во вторник, 2 мая.

По словам посла, Украина не скажет оккупантам «точные дату и направления».

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«Прежде всего, Украина не даст России сигнал о начале контрнаступления. Во-вторых, погода не позволяет пока передвигаться на тяжелых танках. В Украине весна с грязью», — сказал Пристайко.

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На уточняющий вопрос, играет ли погода ключевую роль, дипломат назвал это одной из причин.

1 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ на финишной прямой. По его словам, есть три ключевых фактора для успеха:

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  • вооружение;
  • подготовленные и обученные защитники, знающие свой план;
  • обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Вадим Пристайко Контрнаступление

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