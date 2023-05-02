«Сигнала для России не будет». Посол в Британии объяснил, почему Украина не начинает контрнаступление 2 мая, 13:17 Украинский военный в окопах на передовой в Нью-Йорке Донецкой области (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось, в частности, из-за погоды.

Об этом он сказал в интервью SkyNews во вторник, 2 мая.

По словам посла, Украина не скажет оккупантам «точные дату и направления».

«Прежде всего, Украина не даст России сигнал о начале контрнаступления. Во-вторых, погода не позволяет пока передвигаться на тяжелых танках. В Украине весна с грязью», — сказал Пристайко.

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На уточняющий вопрос, играет ли погода ключевую роль, дипломат назвал это одной из причин.

1 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ на финишной прямой. По его словам, есть три ключевых фактора для успеха:

вооружение;

подготовленные и обученные защитники, знающие свой план;

обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.