Минобороны опубликовало видео о контрнаступлении: Начнется не в соцсетях 6 июня, 19:24 Анна Маляр (Фото:Министерство обороны Украины)

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что о наступательных действиях ВСУ не будут объявлять публично.

«Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях», — написала Маляр в Telegram и опубликовала видео.



На опубликованном видеоролике соцсети мерцают сообщениями о танках, большом количестве самолетов в небе и словами «началось».

Видео дня

5 июня руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона сказала, что россияне морально истощены длительным ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что в рамках оборонительной операции ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям. По ее словам, бойцы оперативно-стратегической группировки войск Хортица осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у ВСУ достаточно оружия для будущего контрнаступления. Министр убежден, что наступательные действия принесут стране победу, необходимую для вступления в НАТО.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина уже готова к контрнаступлению.