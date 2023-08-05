В ВСУ объяснили, в чем сложность наступления на южном направлении 5 августа, 10:19 Украинский военный в освобожденной от россиян Новодаровке Запорожской области, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Сложность ведения Силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении заключается в том, что противник устроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных заграждений.

Об этом заявил Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега, сообщает Military Media Center в Telegram.

Герега отметил, что такая система заграждений состоит из нескольких полос, каждая из которых имеет протяженность от 10 до 40 км и достаточно большую плотность.

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По его словам, полосы заграждений включают противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды «зубы дракона», противотанковые ежи и проволочные препятствия.

Герега добавил, что российские оккупанты используют мины таким образом, чтобы их нельзя было изъять.

Однако он отметил, что для того, чтобы преодолеть такие заграждения необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых должен быть способен проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника вручную и с помощью специальной инженерной техники, которой на такое количество заграждений недостаточно.

Сообщается, что для наращивания возможностей Сил обороны в преодолении минно-взрывных заграждений сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Часть личного состава подразделений прошла подготовку за рубежом и уже выполняет задачи, в частности по разминированию деоккупированных территорий в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Герега проинформировал, что в течение июля-августа еще около 150 военнослужащих пройдут подготовку за рубежом.

По его словам, инженерные подразделения получили от стран-партнеров в качестве материально-технической помощи до 100 единиц специальной техники, необходимой для проделывания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях. В частности инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые укладчики.

«Успешное выполнение задач военными инженерами и саперами позволяет нашим защитникам проводить наступательные действия на определенных направлениях и приближать Победу», — отметил Герега.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, несмотря на «яростное сопротивление» армии РФ.

По ее словам, кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах российские оккупанты оборудовали защищенные бетонированные инженерные укрепления.

Маляр также сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Продолжаются бои.

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил, что российские войска построили оборонительные сооружения на оккупированных территориях и добавил, что контрнаступление ВСУ будет «тяжелой битвой».

Газета The Washington Post сообщала, что во время контрнаступления на юге ВСУ задействовали свежие резервы 10-го армейского корпуса для прорыва обороны россиян.

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что свежие силы задействованы во время наступательных действий вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области. Бои активизировались, идет продвижение украинских войск.