«Есть продвижение вперед». ВСУ наступают на Таврическом направлении, ликвидированы 171 оккупант — Тарнавский
Тарнавский добавил, что артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1475 огневых задач (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
ВСУ продвинулись на Таврическом направлении, оккупанты за сутки потеряли 171 человек личного состава.
Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский сообщил в Telegram.
«На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Есть продвижение вперед и движение продолжается», — пишет он.
Тарнавский добавил, что артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1475 огневых задач. По его данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 171 человек (погибшие — 46, раненые — 123, пленные — 2).
Генерал добавил, что были уничтожены 28 единиц военной техники противника. В частности были уничтожены:
- 2 танка,
- 11 ББМ,
- 5 артиллерийских систем и минометов,
- одно средств ПВО,
- 2 БпЛА,
- 7 единиц автомобильной техники.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.
По данным командующего, за сутки на этом участке фронта артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1475 огневых задач.
Заместительница министра обороны Анна Маляр 7 августа сообщила, что Силы обороны не дают российским оккупантам продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В июне стало известно, что защитникам Украины удалось освободить несколько населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей, в частности, Благодатное, Нескучное, Макаровку и Сторожевое, а также Пятихатки и Ровнополь.