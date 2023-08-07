«Есть продвижение вперед». ВСУ наступают на Таврическом направлении, ликвидированы 171 оккупант — Тарнавский 7 августа, 22:06 Тарнавский добавил, что артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1475 огневых задач (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ продвинулись на Таврическом направлении, оккупанты за сутки потеряли 171 человек личного состава.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский сообщил в Telegram.

«На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Есть продвижение вперед и движение продолжается», — пишет он.

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Тарнавский добавил, что артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1475 огневых задач. По его данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 171 человек (погибшие — 46, раненые — 123, пленные — 2).

Генерал добавил, что были уничтожены 28 единиц военной техники противника. В частности были уничтожены:

2 танка,

11 ББМ,

5 артиллерийских систем и минометов,

одно средств ПВО,

2 БпЛА,

7 единиц автомобильной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.

По данным командующего, за сутки на этом участке фронта артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1475 огневых задач.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 7 августа сообщила, что Силы обороны не дают российским оккупантам продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В июне стало известно, что защитникам Украины удалось освободить несколько населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей, в частности, Благодатное, Нескучное, Макаровку и Сторожевое, а также Пятихатки и Ровнополь.