Условия для наступления создаются сейчас. Аналитики назвали три направления, на которых большая операция ВСУ фактически уже началась 23 мая, 15:51 NV Премиум Большое наступление. ВСУ в этом году планирует контрнаступательные операции, а возможно и несколько наступательных действий (Фото:AP/Libkos)

ВСУ не станут объявлять конкретную дату контрнаступления, а начнут тогда, когда завершат уничтожение важных тыловых объектов армии РФ.

Наиболее выгодными направлениями для большого наступления являются три участка: левобережная Херсонщина (в направлении перешейков, ведущих в Крым), приморская часть Запорожской области (в направлении строго на юг от Запорожья — на Мелитополь, перерезая «сухопутный коридор» в Крым) и Луганщина (от Сватово на восток, к государственной границе).

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Об этом говорится в статье NV «Главный вопрос войны. Каким будет большое наступление ВСУ», основанной на опросе отечественных военных аналитиков.

Именно на трех упомянутых направлениях ВСУ проводят подготовительную работу, схожую с той, что предшествовала освобождению правого берега Днепра в районе Херсона. Как уточняет Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network, речь идет о ракетно-артиллерийских ударах по вражеским тылам, с уничтожением командных пунктов, складов с боеприпасами, мест хранения топлива, логистических узлов и баз расквартирования личного состава.

«Если вы посмотрите ретроспективно на херсонскую операцию, тогда так же все звонили, спрашивали: когда уже будет удар, почему все время откладывается? В Украине и в западной военной науке нет такого понятия „Давайте до 9 мая возьмем такой-то город“, — говорит Самусь, — Нет никаких установленных сроков, есть условия для проведения таких операций. И они создаются прямо сейчас».