Военные Нацгвардии взял в плен российского командира из Чечни
В Нацгвардии рассказали об успехах на фронте (Фото:НГУ/Facebook)
18 июля бойцы Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни.
Об этом рассказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления НГУ Украины полковник Николай Уршалович на брифинге.
«Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взяты в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики», — отметил он.
По словам Уршаловича, взятый в плен россиянин рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состояния и его нежелании вести боевые действия.
Ему оказали медицинскую помощь. После этого его передали соответствующим органам.
Силы обороны Украины во время боев за освобождение оккупированных РФ территорий берут в плен российских оккупантов. пополняя обменный фонд.