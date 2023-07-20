Военные Нацгвардии взял в плен российского командира из Чечни 20 июля, 13:51 В Нацгвардии рассказали об успехах на фронте (Фото:НГУ/Facebook)

18 июля бойцы Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни.

Об этом рассказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления НГУ Украины полковник Николай Уршалович на брифинге.

«Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взяты в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики», — отметил он.

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По словам Уршаловича, взятый в плен россиянин рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состояния и его нежелании вести боевые действия.

Ему оказали медицинскую помощь. После этого его передали соответствующим органам.

Силы обороны Украины во время боев за освобождение оккупированных РФ территорий берут в плен российских оккупантов. пополняя обменный фонд.