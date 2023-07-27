ВСУ заявили о достижении успеха на Мелитопольском направлении 27 июля, 12:13 Украинские военные ведут огонь из танка по российским войскам (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины в составе ударных группировок Сил обороны достигли успеха в наступлении на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

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Он заявил, что на указанном направлении Вооруженные силы Украины имели тактические успехи, после которых закрепляются на достигнутых рубежах и «проводят разведку на направлениях дальнейших действий».

Уршалович сказал, что подразделения Нацгвардии проводят проводят стабилизационные мероприятия и гуманитарное разминирование на Херсонском направлении, поскольку россияне продолжают вести активную оборону и неизбирательные обстрелы населенных пунктов.

Ранее газета NYT, цитируя чиновников Пентагона, сообщила, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Как сообщает газета, если все пойдет по плану, то новая операция может занять от одной до трех недель, заявили украинские чиновники чиновникам в Вашингтоне.

О начале масштабного наступления на юге Украины сообщало и агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Агентство пишет, что до сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть «несколько вариантов действий» в рамках контрнаступления, поскольку Киев направляет для операций дополнительные силы.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, что в 20 км от Токмака, а также имеют успехи у Старомайорского. Продолжаются бои. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

По состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.