ВСУ заявили о достижении успеха на Мелитопольском направлении

27 июля, 12:13
Поделиться:
Украинские военные ведут огонь из танка по российским войскам (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Украинские военные ведут огонь из танка по российским войскам (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины в составе ударных группировок Сил обороны достигли успеха в наступлении на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

Видео дня

Он заявил, что на указанном направлении Вооруженные силы Украины имели тактические успехи, после которых закрепляются на достигнутых рубежах и «проводят разведку на направлениях дальнейших действий».

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Контрнаступление продвигается медленно? Вот как на самом деле воюют украинцы под Бахмутом

Уршалович сказал, что подразделения Нацгвардии проводят проводят стабилизационные мероприятия и гуманитарное разминирование на Херсонском направлении, поскольку россияне продолжают вести активную оборону и неизбирательные обстрелы населенных пунктов.

Ранее газета NYT, цитируя чиновников Пентагона, сообщила, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Как сообщает газета, если все пойдет по плану, то новая операция может занять от одной до трех недель, заявили украинские чиновники чиновникам в Вашингтоне.

Читайте также:

Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer) «Это не голливудский фильм». Контрнаступление ВСУ идет в соответствии с планом, Украина оправдывает наши ожидания — британское Минобороны

О начале масштабного наступления на юге Украины сообщало и агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Агентство пишет, что до сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть «несколько вариантов действий» в рамках контрнаступления, поскольку Киев направляет для операций дополнительные силы.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, что в 20 км от Токмака, а также имеют успехи у Старомайорского. Продолжаются бои. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

По состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Нацгвардия Украины Юг Украины Мелитополь Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X