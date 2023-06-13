«В разы больше наших». Главный сержант Магуры рассказал о потерях оккупантов на Запорожском направлении 13 июня, 11:06 Главный сержант Магуры Валерий Маркус (Фото:Валерий Маркус/Instagram)

Российские оккупанты находятся в обороне и несут значительные потери на Запорожском направлении, сообщает главный сержант 47 бригады Магура Валерий Маркус.

В обращении в Instargam Маркус заявил, что во временно оккупированный Токмак оккупанты привезли из Запорожского направления более сотни своих убитых.

По его словам, всего за несколько дней ВСУ уничтожили полтора десятка вражеских танков, два ТОС-1А Солнцепек и много БМП.

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«Мы в наступлении, они — в обороне, и они несут потери в разы больше наших», — подчеркнул он.

Он заявил, что источник большого количества информации, находящейся в украинской среде, находится в России и привел пример российской лжи.

По его словам, когда россияне заявляли, якобы в первый день у Украины уже разбитая бригада и 350 погибших, на самом деле тогда было пять погибших.

«Это яркий пример, насколько они врут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью», — заявил он.

Маркус заявил, что среди украинских военнослужащих никто не проявляет «малодушие» и призвал поддерживать и помогать бойцам.

«Всем этим людям нужна ваша поддержка. Не ведите себя, как шакалы. Не добивайте людей, людям тяжело, но они воюют, они выгрызают метр за метром. Помогайте или молчите», — сказал он.

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожьем.

Кроме того, Институт изучения войны сообщал о локальных успехах украинских сил на западе Запорожской области, во время контратак на юго-запад и на юго-восток от города Орехов. Также ВСУ продолжают контратаки и постепенное продвижение на флангах Бахмутского направления.