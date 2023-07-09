ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута — Минобороны 9 июля, 22:02 Бахмут (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

В воскресенье, 9 июля, на восточных и южных направлениях ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге Бахмута есть продвижение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Сегодня на восточном и южном фронтах ситуация не претерпела существенных изменений», — подчеркнула Маляр.

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По ее словам, на востоке по всем направлениям наступления оккупантов, а именно на: Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском направлениях — продолжаются бои без изменения положений.

Маляр отметила, что на Бахмутском направлении враг находится в обороне. На южном фланге есть продвижение войск ВСУ. Однако на северном фланге продолжаются бои без изменения положений.

Заместитель министра обороны заявила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются горячие бои.

Она также подчеркнула, что на Таврическом направлении также продолжается активная работа ВСУ.

По словам Маляр, Силы обороны проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы т находятся в готовности к продолжению наступательных действий.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 600 оккупантов. Общее количество потерь армии страны-агрессора РФ приближается к 235 тысячам военнослужащих.

По данным Генштаба, российские оккупанты безуспешно наступают на востоке Украины, сосредотачивая основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.