Обстановка на юге Украины: ВСУ уничтожили два беспилотника и управляемую ракету оккупантов 5 сентября, 10:37 ВСУ уничтожают боеприпасы и технику оккупантов на юге Украины (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

Поздно ночью 4 сентября ВСУ уничтожили беспилотники и управляемую ракету войск РФ на юге Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Два беспилотника оперативно тактического уровня Орлан-10 были уничтожены в Бериславском районе Херсонской области.

Видео дня

Управляемую авиационную ракету класса «воздух-земля» Х-59 обезвредили в небе над Николаевской областью. Она была выпущена российским истребителем.

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

В Силах обороны ВСУ также уточнили, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза дальнобойных ударов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.