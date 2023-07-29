Боевые действия на юге Украины обострились за последние 48 часов — разведка Британии 29 июля, 09:22 Боевые действия на юге Украины обострились за последние 48 часов (Фото:Stringer/Reuters)

На двух участках фронта на юге Украины за последние 48 часов обострились боевые действия. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 29 июля.

По данным отчета, к югу от Орехова Запорожской области боевые действия ведутся в районе села Роботино — в «зоне ответственности» 58-й общевойсковой армии РФ.

В 80 километрах на восток украинские войска нанесли поражение частям 247-го гвардейского десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск России и освободили село Старомайорское в Донецкой области.

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Тем временем на севере другие подразделения воздушно-десантных войск РФ продолжают наступательные действия в Серебрянском лесу к западу от Кременной на Луганщине, но достигли лишь незначительных результатов.

Ранее в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского, там продолжаются бои.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

О начале масштабного наступления на юге Украины сообщало и агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Агентство пишет, что до сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть «несколько вариантов действий» в рамках контрнаступления, поскольку Киев направляет для операций дополнительные силы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в четверг, 27 июля, сообщила, что к югу от Бахмута украинские силы постепенно движутся вперед.

В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.



28 июля сообщалось, что украинские войска впервые появились на одной из самых мощных оборонительных линий России «зубы дракона» на юге Украины.