В Херсонской области оккупанты переходят к тактике террора и используют местных как «живой щит» — Генштаб ВСУ 9 сентября, 08:14 Оккупанты закрыли одно из сел в Херсонской области на въезд и выезд (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На фоне контрнаступления ВСУ в Херсонской области российские оккупанты переходят к тактике террора местного население в регионе.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, войска РФ используют людей в качестве «живого щита».

«По имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве „живого щита“. Поселок закрыт на въезд и выезд», — отметили в ведомстве.

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Там также рассказали о ситуации на юге Украины.

Так, за минувшие сутки на Запорожском направлении российские оккупанты открывали огонь в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов.

На Южнобужском направлении было неспокойно в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Позже стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.

4 сентября президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.



6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

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