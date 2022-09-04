ВСУ работают над тем, чтобы оккупантов на юге становилось меньше — Гуменюк

4 сентября, 22:02
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Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

У защитников Украины есть необходимые силы и средства, чтобы не дать российским оккупантам увеличивать количество сил на южном направлении.

Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, 4 сентября.

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«И сейчас, и в дальнейшем мы будем работать по той же формуле, что и сейчас: как только они будут стараться, чтобы их там стало больше, мы применим все имеющиеся средства и силы для того, чтобы их стало меньше. Я верю в нашу победу, в наши силы и знаю немного больше, что мы это сможем», — подчеркнула она.

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Комментируя вопрос контрнаступления, Гуменюк напомнила, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза дальнобойных ударов. Ранее в ОК Юг объясняли, что об освобождении территории можно сообщать только после того, как местные жители будут в безопасности.

4 сентября в Сети появилась фотография украинского флага в Высокополье Херсонской области — ее публиковали в том числе представители Офиса президента. Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

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В ОК Юг ранее говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

https://www.youtube.com/embed/zWF2TS5RynU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Наталья Гуменюк Контрнаступление Война России против Украины

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