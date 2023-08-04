«Бешеное сопротивление». В Минобороны рассказали о еще одном сложном препятствии контрнаступления на юге

4 августа, 15:00
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Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там армия РФ оказывает «бешеное сопротивление». Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах российские оккупанты оборудовали защищенные бетонированные инженерные укрепления.

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«В таких тяжелых условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво движутся вперед», — написала она.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

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Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Продолжаются бои.

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил, что российские войска построили оборонительные сооружения на оккупированных территориях и добавил, что контрнаступление ВСУ будет «тяжелой битвой».

Газета The Washington Post сообщала, что во время контрнаступления на юге ВСУ задействовали свежие резервы 10-го армейского корпуса для прорыва обороны россиян.

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что свежие силы задействованы во время наступательных действий вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области. Бои активизировались, идет продвижение украинских войск.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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