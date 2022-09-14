Почти вся Херсонская область находится под огневым контролем украинских сил — ОК Юг

14 сентября, 15:00
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ВСУ держат под огневым контролем почти всю Херсонскую область (Фото:Генштаб)

ВСУ держат под огневым контролем почти всю Херсонскую область (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление ВСУ на юге продолжается.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

«Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах», — отметила она.

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Гуменюк рассказала, что украинские войска на юге продвигаются, оттесняя российских оккупантов, однако пока в командовании не могут говорить о всех успехах ВСУ в этом регионе.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

https://www.youtube.com/watch?v=Ip86oIvv99c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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