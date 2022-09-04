«Может принимать разные формы». Контрнаступление ВСУ на юге идет медленно, но по плану — WSJ 4 сентября, 07:58 Военные ВСУ на юге Украины (Фото:ОК Юг)

Хотя продвижение украинских военных на южном направлении идет медленно, оно происходит согласно плану.



Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечено, что даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны.



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Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимости и готовности к бою.



Издание, ссылаясь на представителей украинских властей, пишет, что сейчас у ВСУ нет ресурсов для быстрого наступления. Поэтому украинские защитники стремятся ослабить передовые российские силы, используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу врага.



Также WSJ указывает, что в Генштабе ВСУ пытаются минимизировать потенциальные потери во время деоккупации захваченных территорий.



По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тысяч российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои.



Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший должность заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ожидает массированной атаки Украины.



"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", — сказал он.

Твитти подчеркнул, что при таком типе боев нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.



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