Имели частичный успех. На юге подразделения Гвардии наступления продвинулись вглубь обороны россиян 21 сентября, 14:11 Украинские военные (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

На юге подразделения Гвардии наступления продвинулись вглубь обороны россиян.

Об этом сообщил и.о. директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович в четверг, 21 сентября.

По его словам, на Мелитопольском направлении подразделения бригад Гвардии наступления вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление россиян.

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Он также сообщил о частичном успехе Сил обороны.

«Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту», — сказал Уршалович на брифинге в Military Media Center.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещиевку.