Силы обороны уничтожили более трех рот россиян на Таврическом направлении за сутки — Тарнавский
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
На Таврическом направлении ВСУ продолжают контрнаступление. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.
Об этом в четверг, 22 июня, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
«На Таврическом направлении активная работа Сил обороны продолжается. Наши воины продолжают двигаться вперед и имеют успехи на отдельных участках», — говорится в сообщении.
По его словам, было уничтожено 21 единицу военной техники противника.
А именно:
три танка,
шесть ББМ (БМП, МТЛБ),
БпЛА Zala,
БпЛА Орлан-10,
самоходная артиллерийская установка 2С9 Нона,
РЭБ Поле-21,
РЛС Зоопарк
автомобильная техника.
Кроме того, было уничтожено два места хранения боеприпасов врага.
21 июня Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают контрнаступление, выбивая врага с позиций.
19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Таврическом направлении защитники Украины продвинулись вглубь позиций противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².