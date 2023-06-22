Силы обороны уничтожили более трех рот россиян на Таврическом направлении за сутки — Тарнавский

22 июня, 22:09
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

На Таврическом направлении ВСУ продолжают контрнаступление. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.

Об этом в четверг, 22 июня, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«На Таврическом направлении активная работа Сил обороны продолжается. Наши воины продолжают двигаться вперед и имеют успехи на отдельных участках», — говорится в сообщении.

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По его словам, было уничтожено 21 единицу военной техники противника.

А именно:

  • три танка,

  • шесть ББМ (БМП, МТЛБ),

  • БпЛА Zala,

  • БпЛА Орлан-10,

  • самоходная артиллерийская установка 2С9 Нона,

  • РЭБ Поле-21,

  • РЛС Зоопарк

  • автомобильная техника.

Кроме того, было уничтожено два места хранения боеприпасов врага.

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21 июня Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают контрнаступление, выбивая врага с позиций.

19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Таврическом направлении защитники Украины продвинулись вглубь позиций противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Временно оккупированные территории Александр Тарнавский

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