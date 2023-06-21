ВСУ заметно продвигаются на Таврическом направлении — Тарнавский 21 июня, 18:25 Подразделения ракетных войск и артиллерии за день выполнили 1119 огневых задач (Фото:Вячеслав Ратынский/Рейтер)

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают контрнаступление, выбивая врага с позиций.

Об этом в среду, 21 июня, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи Сил обороны уже заметны», — подчеркнул Тарнавский.

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По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии за день выполнили 1119 огневых задач. Также за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили почти три роты.

Кроме того, было уничтожено и повреждено 68 единиц военной техники российских оккупантов. А именно:

шесть танков,

13 единиц БМП,

да ББМ, МТЛБ,

три БПЛА Supercam,

БПЛА Орлан-10,

пять гаубиц 2С19 Мста-С,

четыре гаубицы 2А65 Мста-Б,

два зенитных ракетных комплекса Стрела,

пять самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт,

две самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация,

самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион,

БМ-21 Град,

РЛС Зоопарк.

Также было уничтожено 3 места хранения боеприпасов врага.

20 июня Тарнавский сообщал, что ВСУ ликвидировали более пяти рот россиян.

19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Таврическом направлении защитники Украины продвинулись вглубь позиций противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².