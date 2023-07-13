Силы обороны ликвидировали более двух рот россиян и уничтожили три склада на Таврическом направлении — Тарнавский 13 июля, 23:22 Также уничтожено 22 единицы военной техники противника (Фото:Валентин Огиренко/Рейтер)

В четверг, 13 июля, на Таврическом направлении потери оккупантов составили более двух рот убитыми и ранеными. Также уничтожено три склада боеприпасов россиян.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

Он отметил, что за минувшие сутки враг 25 раз атаковал позиции Сил обороны Украины и совершил 615 обстрелов.

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Тарнавский отметил, что артиллерийские подразделения ВСУ Таврического направления выполнили 1337 огневых задач.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты.

Также уничтожено 22 единицы военной техники противника.

А именно:

три танка,

один ББМ,

две пушки 2А36 «Гиацинт-Б»,

три БМ-21 Град,

БПЛА Орлан-10,

БПЛА Zala,

самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация,

зенитный ракетный комплекс Бук,

зенитный ракетный комплекс 9К35 Стрела-10,

две автоматизированные станции постановки помех Р330 Житель,

автомобильная техника.

Кроме того, было уничтожено три склада боеприпасов врага, а также склад с горюче-смазочными материалами.

Ранее Тарнавский сообщал, что украинские Силы обороны продолжают продвижение на Таврическом направлении, отражая атаки врага. Однако на Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты продолжают активные наступательные действия.

12 июля спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщал, что украинские военные полностью перехватили инициативу на Таврическом направлении. Россияне на юге несут «колоссальные потери».