ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении на 1,5 километра 26 июня, 20:45 Воины Таврического направления уверенно продолжают контрнаступательную операцию и выравнивают фронт (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

На Мелитопольском направлении ВСУ имеют успехи и продвинулись на 1,5 километра.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Единого телемарафона.

«В результате системного давления силы обороны Таврического направления имеют успехи и продвинулись на 1,5 километра в глубь территорий, захваченных противником», — подчеркнул Шершень.

Видео дня

По его словам, на Мелитопольском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводятся аэроразведка местности, разминирование, а также работает артиллерия по выявленным целям противника.

Он также заявил, что воины Таврического направления уверенно продолжают контрнаступательную операцию и выравнивают фронт.

«Продвигаясь вперед воины Таврического направления уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают фронт», — добавил Шершень.

В то же время представитель Объединенного пресс-центра не уточнил период, за который произошло продвижение.

26 июня командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед, уже есть освобожденные территории, и наше движение продолжается. По его словам, ВСУ в течение суток выполнили 954 огневых задачи.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.