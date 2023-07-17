Россия стянула на Лимано-Купянское направление более 100 тысяч оккупантов — ВСУ 17 июля, 23:12 Череватый подчеркнул, что под Бахмутом россияне несут регулярные потери (Фото:Софья Гатилова/Рейтер)

Российские оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава. Примерно такое же количество военных участвовало в войне в Афганистане.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку — более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и более 55 артиллерийских и 370 реактивных систем залпового огня.

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«Чтобы мы понимали, в Афганистане было 120 тысяч советских войск, то есть это последняя война, которую украинцы могли помнить перед этой большой войной. И там (на Лимано-Купянском направлении — ред) более 100 тысяч простоит украинским воинам», — отметил Череватый.

Он отметил, что российские войска сконцентрировали на Лимано-Купянском направлении десантные войска, лучшие мотопехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска, частные компании и штурмовые роты.

По его словам, это все они сосредотачивают для того, чтобы прорвать оборону ВСУ, но Силы обороны Украины продолжают активно отбивать атаки, не давая противнику перехватить инициативу.

«За эти сутки враг 543 раза бил по нам различными системами и артиллерией, совершил 14 авианалетов и семь штурмов, в ходе отражения которых наши воины уничтожили 40 оккупантов, 103 были ранены. Также было уничтожено три танка, четыре БМП, пушка Мста-Б, миномет и два беспилотника. И три вражеских авто», — добавил Череватый.

Череватый отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины перехватили инициативу и шаг за шагом давят на врага.

Он подчеркнул, что под Бахмутом россияне несут регулярные потери.

«Эти потери уже приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с Вагнером. Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения. Он (враг — ред) мощно отбивается: 556 раз бил по нам артиллерией, четыре авианалета совершил. Всего произошло восемь боевых столкновений», — добавил Череватый.

Ранее Череватый сообщил, что войска РФ постоянно стягивают резервы под Бахмут, потому что пытаются сохранить свои позиции.

17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.