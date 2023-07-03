Россия собрала 180 тысяч оккупантов на двух направлениях на востоке — Череватый 3 июля, 20:36 Лимано-Купянское направление остается лидером по тому, как враг обстреливает реактивной артиллерией позиции ВСУ (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Российские оккупанты сосредоточили в зоне восточной группировки войск ВСУ более 180 тысяч своих солдат.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, Лимано-Купянское направление остается лидером по тому, как враг обстреливает реактивной артиллерией позиции ВСУ.

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За последние сутки враг 595 раз обстрелял из артиллерии это направление. Было осуществлено восемь штурмов позиций украинских войск и 16 авианалетов.

Череватый отметил, что во время отражения штурмов 57 оккупантов были уничтожены, а еще 78 получили ранения, трое взяты в плен.

Кроме того, было уничтожено:

один танк Т-72,

два БМП,

БТР 80,

гаубица Д-30,

полевой склад с боеприпасами.

«Там (на Лимано-Купянском направлении — ред.) собрана достаточно мощная группировка. Более 120 тысяч вражеских войск», — отметил Череватий.

По его словам, это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска и штурмовые роты «Шторм Z», которые набирают при военкоматах РФ из людей с криминальным прошлым.

По словам Череватого, во всей зоне ответственности Восточной группировки войск находится более 180 тысяч российских солдат. В то же время на Бахмутском направлении около 50 тысяч.

Череватый подчеркнул, что враг уже несколько месяцев занимает атакующую позицию на Лиманско-Купянском направлении.

«Однако если взять и вернуться назад и вспомнить ретроспективу, что в целом они анонсировали большое наступление на всей линии фронта, то этого нет», — добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

2 июля Череватый сообщал, что Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении. Продолжается давление на российских оккупантов и боевая работа на флангах.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ заявлял, что Россия стянула на Бахмутское направление до 50 тысяч оккупантов и более 300 танков.