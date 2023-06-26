Оккупанты увеличили количество обстрелов на Купянско-Лиманском направлении — Нацгвардия 26 июня, 22:09 На позициях Национальной гвардии в более чем вдвое возросло количество обстрелов (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через Reuters)

За последнюю неделю российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире Радио Свобода в понедельник, 26 июня.

По его словам, на позициях Национальной гвардии более чем вдвое возросло количество обстрелов.

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«На Купянско-Лиманском направлении за последнюю неделю очень увеличилось количество артиллерийских и минометных обстрелов. Что касается именно позиций Национальной гвардии, мы фиксируем почти более чем вдвое увеличение обстрелов по этим позициям», — подчеркнул Музычук.

В то же время гвардейцы, которые выполняют задачи на этом направлении, в частности Серебрянское лесничество, удерживают свои позиции. А иногда им удается отбить и вернуть под свой контроль некоторые ранее занятые позиции.

Музычук отметил, что в Серебрянском лесничестве присутствуют российские войска, которые используют артиллерию и после этого пытаются осуществить продвижение.

«Они применяют именно артиллерийские обстрелы для того, чтобы наносить удары по позициям наших защитников, чтобы выбить, и только после этого пытаются осуществлять определенные продвижения», — сказал представитель Нацгвардии.

Он также добавил, что целью этих ударов является дальнейшее продвижение, поскольку есть определенные географические участки, которые выгодны для того, чтобы их занимать, потому что в дальнейшем они могут предоставить определенное тактическое преимущество.

23 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях.

Ранее в Минобороны заявили, что Лиманское и Купянское направление для врага являются основными. Россия подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у защитников Украины.