Войска РФ активизировались на Лимано-Купянском направлении и несут большие потери — Череватый 20 июня, 14:18 ВСУ отбивают атаки войск РФ (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении, но несут большие потери.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. За эти сутки он совершил 21 атаку. Главной атакующей силой были так называемые штурмовые роты Шторм Z», — отметил он.

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По словам Череватого, на этом направлении противник повторяет ту же тактику, которую использовал в районе Бахмута, и поэтому несет огромные потери.

«Принцип остается таким же — они используют людей как таран, чтобы истощить нашу оборону», — сказал представитель ВСУ.

Череватый уточнил, что за минувшие сутки на этом направлении были уничтожены 146 оккупантов, еще 190 — ранены.

Также подбита военная техника войск РФ: танк Т-72, три БМП-2, одна БМП-1, самоходная артиллерийская установка.

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и два автомобиля, которые подвозили эти боеприпасы.

Силы обороны Украины отбивают атаки оккупантов. Враг 560 раз нанес удары на этом направлении и осуществил восемь авианалетов.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов.

Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².





В Минобороны заявили, что Лиманское и Купянское направление для врага является основным. Там происходят горячие бои. Россия подтянула туда свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.

