ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где идут бои

22 июня, 09:48
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ВСУ продолжают освобождать украинские территории от оккупантов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

ВСУ продолжают освобождать украинские территории от оккупантов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на трех направлениях — Мелитопольском, Бердянском и Лиманском.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, на направлении Ровнополь — Старомайорское украинские военные имели частичный успех и теперь закрепляются на достигнутых рубежах.

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Они наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и проводят меры контрбатарейной борьбы. Враг применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение и несет большие потери.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины вели наступательные действия в направлении Белогоровка — Диброва. Там подразделения украинской армии также имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В начале июня ВСУ начали контрнаступление.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов.

Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

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В Минобороны заявили, что Лиманское и Купянское направление для врага является основным. Там происходят горячие бои. Россия подтянула туда свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Контрнаступление Моргенштерн Война России против Украины

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