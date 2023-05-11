«Паники нет». На границе Донецкой области и РФ образовалась многокилометровая пробка — советник мэра Мариуполя

11 мая, 22:29
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Пробка в районе Новоазовска (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Пробка в районе Новоазовска (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

На границе временно оккупированной Донецкой области и России образовалась многокиллометровая пробка перед предстоящим украинским контрнаступлением.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Ничего особенного. Просто сегодняшняя десятикилометровая очередь желающих сбежать из оккупированной Донетчины (не только) на украинско-российской границе возле Новоазовска», — пишет он.

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Андрющенко отметил, что видимо у оккупантов «паники нет» и показал фото, на которой, по его словам, зафиксирована пробка.

Петр Андрющенко/Telegram
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Ранее президент Владимир Зеленский ранее заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пробка Контрнаступление

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