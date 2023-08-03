На фронте тяжелые бои, оккупанты всеми силами пытаются остановить защитников Украины — Зеленский 3 августа, 21:31 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 3 августа, рассказал о тяжелой ситуации на фронте.

Глава государства заявил, что на передовой идут тяжелые бои, российские оккупанты всеми силами пытаются остановить защитников Украины и продолжают жестокие штурмы. По словам Зеленского, сложная ситуация на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и южных направлениях.

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«Но, что бы ни делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте!» — сказал президент.

Он отметил бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии за работу на Мелитопольском направлении, а также защитников из Измаильского приграничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями отражают российские атаки дронами-камикадзе Шахед.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают наступать на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь прорвать украинскую оборону. Защитники Украины продвигаются вперед на Бахмутском направлении, несмотря на сильное сопротивление врага.