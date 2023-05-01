Подготовка к контрнаступлению ВСУ на финишной прямой: Резников назвал три фактора успеха

1 мая, 13:52
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Подготовка к контрнаступлению на финишной прямой, когда можно сказать, что все необходимое уже готово. Об этом в понедельник, 1 мая, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время интервью в эфире информационного телемарафона.

«На сегодняшний день мы выходим на ту «финишную прямую», когда можно сказать «да, все готово, а дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя, Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно как, где и когда», — отметил министр обороны Украины.

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Резников назвал три ключевых фактора для удачного контрнаступления:

  1. наличие вооружения,
  2. подготовлены и обучены защитники, знающие свой план,
  3. обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.
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«Я не просто надеюсь, я верю в него. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы оно (контрнаступление-редакция) было удачное. Если не будет уверенности у наших генералов, у нашего Генштаба: от главкома до командующих АТО ОСУ, соответствующих командующих видов родов, конечно, нет смысла идти. Все должно быть спланировано, продумано», — заявил он.

Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что первоочередной задачей Украины во время предстоящего контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий.

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Алексей Резников Война России против Украины

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