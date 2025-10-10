Зеленский заявил, что потери россиян в районе Доброполья уже составляют около 13 тысяч (Фото: Зеленский/Телеграм)

Президент Украины Владимир Зелнський заявил, что командование РФ пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья, однако потерпело неудачу. По состоянию на сейчас потери россиян на этом участке фронта составляют около 13 тысяч.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Укринформ.

«Сегодня наступательные действия были с российской стороны — Владимировка, Шаховка, дальше Софиевка, — они хотели разблокировать своих военных. Вы знаете, они понесли потери на сегодня около 13 тысяч уже и поэтому хотели разблокировать своих военных», — заявил президент.

Реклама

Он добавил, что армия РФ понесла потери и отступила, российская техника уничтожена. Сейчас идет зачистка Владимировки.

Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное

18 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

Читайте также: Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании Киберсил ВСУ

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.

29 сентября Зеленский заявил, что в ходе Добропольской операции ВСУ освободили более 174 кв. км, а потери россиян составляют более 3 тыс. человек.

1 октября Сирский сообщил, что Силы обороны рассекли так называемый Добропольский выступ РФ и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.

8 октября Зеленский заявил, что с начала Добропольской операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, из них более 7200 — безвозвратные.

9 октября Сырский сообщил, что за время Добропольской операции освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, а 212,9 кв. км — зачищено от диверсантов.

Читайте также: Рада поддержала направление подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию

Тогда же Зеленский сказал, что контрнаступательная операция, которую Силы обороны Украины с конца августа проводят на Добропольском направлении, сорвала летнюю наступательную кампанию России. Это не дало оккупантам возможности выполнить угрозу по оккупации значительной части Донбасса до ноября, которую Кремль озвучивал США.