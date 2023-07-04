На Бердянском направлении ВСУ продвинулись на рекордное расстояние вглубь обороны россиян

4 июля, 15:08
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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

На Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до двух километров. Об этом заявил Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления в Facebook.

По сообщению пресс-центра, Силы обороны сейчас закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности и наносят огневое поражение артиллерией по целям противника.

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Отмечается, что враг оказывает ожесточенное сопротивление, однако украинские силы системно давят на определенные участки фронта.

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На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск, осуществляет артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Марганец и Никополь — Днепропетровской.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бердянск Контрнаступление Война России против Украины

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