На Бердянском направлении ВСУ продвинулись на рекордное расстояние вглубь обороны россиян 4 июля, 15:08 Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

На Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до двух километров. Об этом заявил Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления в Facebook.

По сообщению пресс-центра, Силы обороны сейчас закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности и наносят огневое поражение артиллерией по целям противника.

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Отмечается, что враг оказывает ожесточенное сопротивление, однако украинские силы системно давят на определенные участки фронта.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск, осуществляет артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Марганец и Никополь — Днепропетровской.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

