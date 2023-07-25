ВСУ сообщили об успехах на Бердянском направлении: удалось продвинуться вдоль и вглубь линии фронта

25 июля, 14:36
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские штурмовики на Бердянском направлении в районе Старомайорского продвинулись вдоль линии фронта на полкилометра и на 750 метров вглубь позиций российских оккупантов.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

«На Бердянском направлении украинские штурмовики в районе Старомайорского имели очередной успех, продвинувшись вдоль линии фронта от полукилометра, а также имеют продвижение до 750 метров в глубину противника», — отметил Шершень.

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Он добавил, что ударные подразделения Сил обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Однако на Мелитопольском направлении, в связи с плотным минированием, положение пока без изменений.

Шершень подчеркнул, что одним из первоочередных мероприятий на занятых рубежах является разминирование.

Он добавил, что техника, которую предоставили международные партнеры, «очень хорошо себя показала», а именно инженерные бронированные машины Wisent и Dachs.

«Они себя очень хорошо себя показывают, потому что обеспечивают максимальную живучесть экипажей при подрыве. Они действуют в комплексе с пехотой в штурмовых группах разграждения. При этом слаженность должна быть максимальной», — заявил он.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Утром 25 июля Генштаб заявил, что ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении и те отступили. Также оккупанты безуспешно наступали в районах северо-западнее села Орехово-Васильевка, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что после того, как Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций возле Андреевки, они могут окружить россиян в Бахмуте.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что после того, как Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций возле Андреевки, они могут окружить россиян в Бахмуте.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

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