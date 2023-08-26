Контрнаступление ВСУ: в ближайшее время могут увеличиться призывы к переговорам — Подоляк 26 августа, 00:01 ВСУ продвигаются на юге (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Вооруженные сили Украины с успехом продвигаются на юг. Это значит, что в ближайшее время могут увеличиться призывы к переговорам.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«В сухом остатке: линии российской обороны начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль „сухопутного коридора“ в Крым», — говорится в сообщении.



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Подоляк добавил, что на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути. Это означает, что российская армия сейчас на грани окончательной потери стратегических позиций.

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«Итак, можно прогнозировать в ближайшее время удвоение призывов к переговорам (или немедленной остановки поставок оружия) и вдвое больше попыток деморализовать Украину со стороны третьих лиц, чтобы заставить украинцев разувериться в своих возможностях. Между тем… ВСУ продолжают возвращать свое», — сказал советник главы Офиса президента.