Контрнаступление ВСУ: в ближайшее время могут увеличиться призывы к переговорам — Подоляк

26 августа, 00:01
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ВСУ продвигаются на юге (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ продвигаются на юге (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Вооруженные сили Украины с успехом продвигаются на юг. Это значит, что в ближайшее время могут увеличиться призывы к переговорам.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«В сухом остатке: линии российской обороны начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль „сухопутного коридора“ в Крым», — говорится в сообщении.

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Подоляк добавил, что на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути. Это означает, что российская армия сейчас на грани окончательной потери стратегических позиций.

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«Итак, можно прогнозировать в ближайшее время удвоение призывов к переговорам (или немедленной остановки поставок оружия) и вдвое больше попыток деморализовать Украину со стороны третьих лиц, чтобы заставить украинцев разувериться в своих возможностях. Между тем… ВСУ продолжают возвращать свое», — сказал советник главы Офиса президента.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Контрнаступление Михаил Подоляк Война России против Украины

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