Закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны Украины имеют успех в районе южнее и восточнее Работино — Маляр 18 сентября, 09:38 Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины имеют успех в районе южнее и восточнее Работино, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 18 сентября.

В сообщении Маляр в Telegram сказано, что ВСУ сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах.

По ее словам, на юге ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Видео дня

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещиевку.