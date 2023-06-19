«Жестокий поединок». Маляр заявила, что главные результаты наступления еще впереди 19 июня, 22:58 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Российские оккупанты пытаются остановить контрнаступление ВСУ и не собираются сдаваться, поэтому нужно готовиться к жестокому поединку.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее словам, на юге Украины военным очень сложно продвигаться, потому что враг продолжает активное сопротивление. Кроме того, защитники сталкиваются со «сплошным минированием» в зоне боевых действий.

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«Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно, это сейчас и происходит», — подчеркнула Маляр.

Маляр также подчеркнула, что не следует оценивать успех ВСУ только по километрам или освобожденным населенным пунктам, поскольку контрнаступление имеет ряд задач. Украинские военные уже их выполняют.

Она также добавила, что наибольшие результаты еще впереди.

Заместитель министра обороны отметила, что на Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники находятся в жесткой обороне и не позволили врагу занять ни один метр территории.

Она объяснила такие действия врага тем, что он пытается не отступать от своей ключевой цели — достичь контроля над рубежом Донецкой и Луганской областей.

Ранее Маляр заявляла, что Лиманское и Купянское направление для врага является основным. Там происходят горячие бои. Россия подтянула туда свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.