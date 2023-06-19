«Жестокий поединок». Маляр заявила, что главные результаты наступления еще впереди

19 июня, 22:58
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Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Российские оккупанты пытаются остановить контрнаступление ВСУ и не собираются сдаваться, поэтому нужно готовиться к жестокому поединку.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее словам, на юге Украины военным очень сложно продвигаться, потому что враг продолжает активное сопротивление. Кроме того, защитники сталкиваются со «сплошным минированием» в зоне боевых действий.

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«Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно, это сейчас и происходит», — подчеркнула Маляр.

Маляр также подчеркнула, что не следует оценивать успех ВСУ только по километрам или освобожденным населенным пунктам, поскольку контрнаступление имеет ряд задач. Украинские военные уже их выполняют.

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Она также добавила, что наибольшие результаты еще впереди.

Заместитель министра обороны отметила, что на Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники находятся в жесткой обороне и не позволили врагу занять ни один метр территории.

Она объяснила такие действия врага тем, что он пытается не отступать от своей ключевой цели — достичь контроля над рубежом Донецкой и Луганской областей.

Ранее Маляр заявляла, что Лиманское и Купянское направление для врага является основным. Там происходят горячие бои. Россия подтянула туда свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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