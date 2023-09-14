«Ситуация очень динамичная». На юге российские войска хотят вернуть утраченные позиции — Минобороны Украины 14 сентября, 14:05 Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На юге российские войска в обороне, но пытаются вернуть позиции, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в четверг, 14 сентября.

«Юг — основное направление нашего наступления, и везде по южному региону враг находится в обороне. Это означает, что мы там движемся, а они обороняются. Даже когда кажется, что новости похожи друг на друга каждый день, на самом деле ситуация очень динамичная», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, то, что враг в обороне, не означает, что они просто стоят в обороне.

«Это означает, что там идут очень активные бои. По количеству обстрелов, если мы смотрим на южный фронт, там со стороны врага выстреливаются сотни тысяч боеприпасов и (осуществляются) тысячи обстрелов. Насчитывается 4−5 тысяч обстрелов за неделю», — сказала она.

Маляр заявила, что населенные пункты, которые уже были освобождены, враг не хочет оставлять.

«Если мы говорим о Роботино — те позиции, которые нами уже заняты и мы даже закрепились, нам все равно приходится эти районы защищать от российских штурмов, потому что они (россияне — ред.) хотят вернуть утраченные позиции», — сказала она.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.