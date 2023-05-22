В преддверии контрнаступления. МАГАТЭ разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС из пяти пунктов— The Washington Post
Вид на Запорожскую атомную электростанцию (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии украинского контрнаступления, пишет газета The Washington Post.
По ее данным, план Гросси включает пять принципов:
- запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных,
- запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции,
- обеспечение безопасности,
- защита всех внешних линий электропередачи,
- контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Была захвачена российскими войсками 4 марта 2022 года во время битвы за Энергодар.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью закончить войну до зимы.