В преддверии контрнаступления. МАГАТЭ разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС из пяти пунктов— The Washington Post 22 мая, 10:11 Вид на Запорожскую атомную электростанцию (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии украинского контрнаступления, пишет газета The Washington Post.

По ее данным, план Гросси включает пять принципов:

запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных,

запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции,

обеспечение безопасности,

защита всех внешних линий электропередачи,

контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

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Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Была захвачена российскими войсками 4 марта 2022 года во время битвы за Энергодар.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью закончить войну до зимы.