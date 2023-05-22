В преддверии контрнаступления. МАГАТЭ разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС из пяти пунктов— The Washington Post

22 мая, 10:11
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Вид на Запорожскую атомную электростанцию (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вид на Запорожскую атомную электростанцию (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии украинского контрнаступления, пишет газета The Washington Post.

По ее данным, план Гросси включает пять принципов:

  • запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных,
  • запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции,
  • обеспечение безопасности,
  • защита всех внешних линий электропередачи,
  • контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

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Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Была захвачена российскими войсками 4 марта 2022 года во время битвы за Энергодар.

Инфографика: NV

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью закончить войну до зимы.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   МАГАТЭ ЗАЭС Контрнаступление Война России против Украины Рафаэль Гросси

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