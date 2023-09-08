«Очень впечатляет». Контрнаступление Сил обороны идет методично и хорошо — Волкер 8 сентября, 07:25 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Контрнаступление Сил обороны идет методично и хорошо, Украина вывела из строя российские линии снабжения, заявил экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«То, что сделала Украина, я считаю достаточно успешным, — вывела из строя российские линии снабжения, боеприпасов, топлива, продовольствия. Мосты, дороги», — сказал он Суспільному.

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По его словам, это делает все более сложным для РФ удержание своих войск, проведение ротации.

Волкер добавил, что критика темпов контрнаступления является неоправданной, наоборот — украинские войска продвигаются «методично и хорошо».

«Украина достигает успеха при очень сложных обстоятельствах, без воздушного прикрытия, без артиллерийских систем наибольшей дальности, которые мы могли бы предоставить, и делая это осторожно, чтобы сохранить жизни», — сказал он.

По его словам, «это на самом деле очень впечатляет».

Бывший спецпредставитель Государственного департамента заявил, что на многих участках фронта есть давление и оккупантам приходится обороняться на больших территориях, что не дает им сосредоточиться на одном участке.

Волкер заявил, что Украина очень осторожно относится к защите своих солдат, поэтому очень методично и медленно проходит через минные поля, чтобы не потерять бойцов.

«Даже при этих обстоятельствах они продвинулись на несколько километров и преодолели некоторые из первых линий обороны. И я думаю, что мы увидим продолжение этой тенденции», — сказал дипломат.



«Я не сомневаюсь, что Украина способна победить», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.