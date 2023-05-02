«У меня уже глаз дергается». Дмитрий Кулеба резко ответил на скептические прогнозы по контрнаступлению 2 мая, 12:42 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на месседжи СМИ и комментарии, которые дают пессимистические прогнозы по контрнаступлению ВСУ и сомневаются в успехе. По его словам, украинские власти работают над ним каждый день.

Об этом министр сказал в эфире программы Сніданок з 1+1 во вторник, 2 мая.

Кулеба считает, что такую риторику используют те же эксперты и медиа, которые перед 24 февраля прогнозировали падение Украины за «три дня». По его словам, вместо работы скептики занимаются «размышлениями, которые базируются не на вере в победу, а на теоретических предположениях».

Видео дня

«Нужно меньше говорить о контрнаступлении и больше работать над тем, чтобы оно состоялось. И мы это делаем на 120% ежедневно[…] У меня уже глаз дергается каждый раз, когда мне присылают какую-то ссылку „вот там написали о контрнаступлении“. Надо работать, заниматься войной, это ежедневная работа», — сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что президент задал такой темп, что он ложится спать с мыслями о контрнаступлении, просыпается и днем занимается «только тем, чтобы украинские силы получили от западных партнеров все, что им нужно для контрнаступления». Также он отметил количество контактов главнокомандующего ВСУ и президента с иностранными коллегами.

1 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ на финишной прямой. По его словам, есть три ключевых фактора для успеха:



вооружение;

подготовленные и обученные защитники, знающие свой план;

обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.