Контрнаступление Украины продолжается и прогрессирует — Кулеба 21 августа, 19:08 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге и востоке продолжается и достигает определенного прогресса.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает El Mundo.

Глава МИД подчеркнул, что поставка истребителей F-16, о которой объявили Дания и Нидерланды, — «важный шаг» в контрнаступлении против России, которое «продолжается и прогрессирует».

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Кулеба также отметил, что Украина «добивается очень хорошего прогресса» для переговоров и определения условий мира, хотя он признал, что начать диалог «будет нелегко».

«Но мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия», — добавил Кулеба, имея в виду соглашение, которое предусматривало передачу Советскому Союзу около 10% земель Финляндии по итогам войны 1939−1940 гг.

20 августа Кулеба прокомментировал «сомнения» западных аналитиков относительно контрнаступления ВСУ. Он посоветовал им быть «осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях».

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны.

В августе издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.