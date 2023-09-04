«Готов сказать еще жестче». Дмитрий Кулеба объяснил свой совет «заткнуть рот» критикам украинского контрнаступления 4 сентября, 23:34 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему посоветовал «заткнуть рот» критикам контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Об этом в понедельник, 4 сентября, Кулеба сказал в эфире единого телемарафона.

По его словам, люди, которые получают глубинную и комплексную информацию от военных или разведки, не имеют претензий к украинскому контрнаступлению.



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«Зато, когда заглядываешь в информационное пространство, то у всех только один вопрос: „А почему все так медленно?“. И поэтому я жестко отреагировал», — пояснил глава МИД.



Кулеба отметил, что готов сказать это еще раз и еще жестче, потому что когда какой-то человек начинает критиковать скорость контрнаступления, он критикует конкретного украинского солдата.

«Солдата, который был в бою, который пожертвовал собой, который возможно потерял своих собратьев. И в конце концов продвинулся по минному полю на километр или выиграл бой один на один с россиянином в окопе», — подчеркнул министр.



Кулеба убежден, что должен защищать честь, достоинство и доблесть украинского солдата, а потому каждый, кто будет комментировать без уважения действия украинских военных, будет подвергаться жесткой реакции.

31 августа Кулеба посоветовал «заткнуть рот» критикам наступления Вооруженных Сил Украины. По его словам, критика якобы медленного продвижения Сил обороны — это плевок в лицо украинским воинам.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.