Окопы до 10 км и пересохший канал. Оккупанты готовят Крым к приходу ВСУ — интервью NV 29 июня, 16:03 NV Премиум Большая часть оборонительных сооружений в оккупированном Крыму построена вдоль трассы Е97 (Фото:Кадр видео Радио Свобода via YouTube)

Еще полгода назад крымские фортификации считались скорее способом сделать вид, что на временно оккупированном полуострове все под контролем российских захватчиков. После успешных операций Сил обороны на левом берегу Днепра и подрыва плотины Каховской ГЭС все чаще говорят о конкретных планах захватчиков перебазироваться с Херсонщины в Крым и пытаться удерживать перешейки.

Подтверждается ли это спутниковыми снимками и наблюдениями? Стали ли фортификации «настоящими»?

Об этом Radio NV поговорило с журналистом Радио Свобода Игорем Токарем.

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— У нас на днях появлялось сообщение о разрушениях на Чонгарском мосту, но опять же, потом появилась информация о том, что какие-то дублирующие мосты строились давно, понтонные переправы построились сейчас. Давайте попробуем разъяснить и понять, какая там ситуация сейчас?

— Ситуацию, думаю, все видели, что были прилеты по Чонгарскому мосту, который новый. Кто не в курсе, там проходят на самом деле два моста, они идут параллельно. И так сложилось совпадение о том, что в феврале 2022 года мы с командой Крым.Реалии ездили по перешейку, это буквально за две недели до полномасштабного вторжения и мы готовили материал о том, готова ли часть Херсонщины, которая граничит с Крымом, к тому, что, возможно, будет контрнаступление. И как раз в том месте, где был, скажем, прилет по этому автомобильному мосту, у нас был записан стендап, и я лично стоял именно на этом месте. И это несложно понять, поскольку, если смотреть лицом на Крым, поворачиваясь направо, там проходит параллельно старый автомобильный мост. Его не использовали, потому что он был аварийный. По тем видео, которые публикуют российские СМИ, там видно, что прилеты были и по новому, и по старому автомобильному мосту. По спутниковым снимкам понятно, что там набросили понтонную переправу. Также я вижу сообщения из социальных сетей и то, что пишут крымчане, что действительно даже ту понтонную переправу, которую сейчас набросили возле Чонгара, ее не очень активно используют и больше используют Арабатскую Стрелку. И, в принципе, логистику перестроили так, что значительную часть вооружения, боеприпасов, которую везут из Крыма, ее везут именно через Арабатскую Стрелку.