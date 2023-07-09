«Продолжаем уничтожать россиян». На Таврическом направлении оккупанты потеряли более двух рот личного состава — Тарнавский
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:Facebook ОК Юг)
Вооруженные силы Украины продолжают активно уничтожать оккупантов на Таврическом направлении и имеют успешные результаты, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.
«Продолжаем уничтожать россиян на Таврическом направлении», — говорится в сообщении военного командующего в его Telegram.
По словам бригадного генерала, артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1437 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот личного состава. Силы обороны уничтожили 23 единицы военной техники противника, среди которых:
- 2 танка,
- самоходная гаубица 2С19 Мста-С;
- БПЛА: Орлан-10, Мерлин, Гранат-1;
- 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация;
- самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион;
- зенитный ракетный комплекс Бук;
- зенитный ракетный комплекс Тор;
- зенитный ракетный комплекс Тор;
- 2 самоходные гаубицы 2С5 Гиацинт-С;
- самоходная гаубица 2А36 Гиацинт-Б;
- РСЗО: Торнадо, БМ-21 Град;
- автомобильная техника.
Командующий ОСУВ Таврия сообщил, что украинские защитники уничтожили 3 склада боеприпасов и пункт управления врага.
Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 600 оккупантов. Общее количество потерь армии страны-агрессора РФ приближается к цифре в 235 тысяч военнослужащих.