«Продолжаем уничтожать россиян». На Таврическом направлении оккупанты потеряли более двух рот личного состава — Тарнавский 9 июля, 11:30 Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:Facebook ОК Юг)

Вооруженные силы Украины продолжают активно уничтожать оккупантов на Таврическом направлении и имеют успешные результаты, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Продолжаем уничтожать россиян на Таврическом направлении», — говорится в сообщении военного командующего в его Telegram.

По словам бригадного генерала, артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1437 огневых задач.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот личного состава. Силы обороны уничтожили 23 единицы военной техники противника, среди которых:

2 танка,

самоходная гаубица 2С19 Мста-С;

БПЛА: Орлан-10, Мерлин, Гранат-1;

3 самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация;

самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион;

зенитный ракетный комплекс Бук;

зенитный ракетный комплекс Тор;

зенитный ракетный комплекс Тор;

2 самоходные гаубицы 2С5 Гиацинт-С;

самоходная гаубица 2А36 Гиацинт-Б;

РСЗО: Торнадо, БМ-21 Град;

автомобильная техника.

Командующий ОСУВ Таврия сообщил, что украинские защитники уничтожили 3 склада боеприпасов и пункт управления врага.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 600 оккупантов. Общее количество потерь армии страны-агрессора РФ приближается к цифре в 235 тысяч военнослужащих.