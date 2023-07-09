«Продолжаем уничтожать россиян». На Таврическом направлении оккупанты потеряли более двух рот личного состава — Тарнавский

9 июля, 11:30
Поделиться:
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:Facebook ОК Юг)

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:Facebook ОК Юг)

Вооруженные силы Украины продолжают активно уничтожать оккупантов на Таврическом направлении и имеют успешные результаты, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Продолжаем уничтожать россиян на Таврическом направлении», — говорится в сообщении военного командующего в его Telegram.

По словам бригадного генерала, артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1437 огневых задач.

Видео дня

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот личного состава. Силы обороны уничтожили 23 единицы военной техники противника, среди которых:

Читайте также:

Украинский военнослужащий возле уничтоженного российского танка в недавно освобожденном селе Новодаровка Запорожской области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS) «Интенсивность растет». ВСУ «беспощадно уничтожают» оккупантов, продвигаясь к Бердянску — интервью с представителем таврического направления
  • 2 танка,
  • самоходная гаубица 2С19 Мста-С;
  • БПЛА: Орлан-10, Мерлин, Гранат-1;
  • 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация;
  • самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион;
  • зенитный ракетный комплекс Бук;
  • зенитный ракетный комплекс Тор;
  • зенитный ракетный комплекс Тор;
  • 2 самоходные гаубицы 2С5 Гиацинт-С;
  • самоходная гаубица 2А36 Гиацинт-Б;
  • РСЗО: Торнадо, БМ-21 Град;
  • автомобильная техника.

Командующий ОСУВ Таврия сообщил, что украинские защитники уничтожили 3 склада боеприпасов и пункт управления врага.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 600 оккупантов. Общее количество потерь армии страны-агрессора РФ приближается к цифре в 235 тысяч военнослужащих.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление российские потери Александр Тарнавский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X