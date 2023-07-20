Особая мотивация. Командование разрешает украинским военным освобождать от войск РФ родные города — NYT 20 июля, 14:52 Военные постепенно продвигаются вперед, освобождая украинские территории (Фото:Stringer/Reuters)

Командование Сил обороны Украины разрешает военнослужащим освобождать от оккупационных войск РФ родные города во время контрнаступления.

Об этом говорится в материале NYT, журналисты которого пообщались с украинскими бойцами.

Издание отмечает, что как правило, солдаты отправляются туда, куда их посылают, но украинская армия делает исключение: те, кто был вынужден покинуть родные места после вторжения армии РФ, могут попросить принять участие в боях за их освобождение.

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«Поэтому в рядах военных, участвующих в контрнаступлении, начавшемся на юге Украины в июне, есть бойцы с особой мотивацией. Они родом из городов и сел этого региона, знают его досконально, а иногда имеют родных и близких по ту сторону линии фронта». — говорится в материале.

«Для бригады гораздо лучше иметь людей, которые знают местность, поэтому командиры разрешают воевать в направлении своего дома». — рассказал подполковник Дмитрий, заместитель командира 36-й бригады морской пехоты.

Он, как и другие собеседники NYT, называет только свое имя.

Семья Дмитрия до сих пор находится в оккупированном городе в Херсонской области. Он тоже попросил о назначении.

«Я хочу увидеть своих родителей, и чем быстрее, тем лучше», — пояснил он свое решение.

Около десятка солдат, чьи дома находятся напротив окопов, в которых они сейчас воюют, говорят, что хотят вернуться домой после освобождения их родных городов в форме и с оружием в руках.

«Если мне понадобится пять лет, чтобы увидеть свой дом, это нормально, я не тороплюсь», — рассказал офицер Евгений, он родом из оккупированного Бердянска.

Он рассказал, что сделает все возможное для освобождения своего города от российских оккупантов.

«Я чувствую энергетику здешней почвы, знаю каждый кустик на этом участке фронта. могу быстрее принимать решения, потому что знаю все реки. Какие пересыхают летом, а какие — нет», — резюмировал военный.

Другой военный, сержант Владислав, попросился в бой за свое село в запорожской области. Он находится примерно в 30 км перед его передовой траншейной позицией.

«Я скучаю по своим стенам, по всему, ради чего я работал. Я скучаю по маминой еде. Она готовит вареники с картошкой и капустой. И я хочу вернуться домой в таком виде (в военной форме — ред.)», — пояснил он свою мотивацию.

23-летний военнй Александр родом из разрушенного войсками РФ Бахмута рассказал изданию, что для всех воюющих важно сохранить образ своих домов.

«Просто вспомните, как хорошо вы чувствовали себя в своем городе. Помните это чувство, которое у вас отняли», — отметил боец.

Еще один военный, 43-летний Леонид, рассказал, что воюет за Мариуполь.

Во время бомбардировок города российскими оккупантами в начале большой войны он работал хирургом и каждый день оказывал помощь раненым в своей больнице, пока ее не обстреляли российские войска.

По его словам, он вышел из российского окружения в белом медицинском халате, забрызганном кровью. Затем поступил на службу военным врачом в 36-ю бригаду морской пехоты и попросил направить его на фронт недалеко от родного города.

«Я всегда представляю, как я въеду в Мариуполь в военной форме и с автоматом. Мои родные увидят, что я все это время воевал за них», — резюмировал Леонид.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.