На фоне контрнаступления ВСУ коллаборанты объявили в Новой Каховке «эвакуацию с рабочих мест»

29 августа, 14:58
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ВСУ удалось прорвать одну из линий обороны ВС РФ в Херсонской области (Фото:novakahovka.city)

ВСУ удалось прорвать одну из линий обороны ВС РФ в Херсонской области (Фото:novakahovka.city)

В понедельник, 29 августа, коллаборанты в Новой Каховке Херсонской области, веременно подконтрольной РФ, объявили о срочной «эвакуации с рабочих мест».

Как сообщает кремлевская пропаганда, об этом заявил местный гауляйтер Владимир Леонтьев.

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«Объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища», — заявил он, однако причины такого решения не уточнил.

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При этом известно, что данные меры предосторожности предпринимаются оккупантами на фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ на сразу нескольких направлениях на юге страны.

Согласно имеющимся данным, украинские военные уже прорвали одну из линий обороны российских войск.

https://twitter.com/markito0171/status/1564195196442746881

Кроме того, прошлой ночью ВСУ уничтожили базы ВС РФ в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

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В связи с этим глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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