На фоне контрнаступления ВСУ коллаборанты объявили в Новой Каховке «эвакуацию с рабочих мест» 29 августа, 14:58 ВСУ удалось прорвать одну из линий обороны ВС РФ в Херсонской области (Фото:novakahovka.city)

В понедельник, 29 августа, коллаборанты в Новой Каховке Херсонской области, веременно подконтрольной РФ, объявили о срочной «эвакуации с рабочих мест».

Как сообщает кремлевская пропаганда, об этом заявил местный гауляйтер Владимир Леонтьев.

«Объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища», — заявил он, однако причины такого решения не уточнил.

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При этом известно, что данные меры предосторожности предпринимаются оккупантами на фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ на сразу нескольких направлениях на юге страны.

Согласно имеющимся данным, украинские военные уже прорвали одну из линий обороны российских войск.

Кроме того, прошлой ночью ВСУ уничтожили базы ВС РФ в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

В связи с этим глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».

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