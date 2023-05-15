Панические настроения. Коллаборанты начали массово бежать с оккупированных территорий юга Украины — Центр нацсопротивления

15 мая, 07:20
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После взрывов на оккупированных территориях коллаборанты начали массово бежать (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

После взрывов на оккупированных территориях коллаборанты начали массово бежать (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

На фоне предстоящего контрнаступления Украины и взрывов на оккупированных территориях коллаборанты начали массово бежать с оккупированных территорий юга Украины, сообщил Центр нацсопротивления.

«Коллаборанты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской массово бегут в РФ», — говорится в сообщении.

По информации центра, среди предателей на временно оккупированных территориях распространяются панические настроения, и многие из них уже уехали с территории Украины.

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При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но они все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружие от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью завершить войну до зимы.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Контрнаступление Война России против Украины Коллаборационизм

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