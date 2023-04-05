Конец слякоти. Когда погода позволит ВСУ провести контрнаступление — прогноз метеоролога из США 5 апреля, 15:32 партнерство с DW Бездорожье в Украине оказывает существенное влияние на использование боевой техники (Фото:Metin Aktas / AA / picture alliance)

От того, когда и где в Украине закончится слякоть, из-за которой военная техника застревает в грязи, зависит успех контрнаступления ВСУ. Американский метеоролог анализирует погоду в надежде помочь украинским солдатам, пишет DW.



«Коли скінчиться сезон бездоріжжя в Україні» — це питання зараз хвилює експерта-метеоролога зі США Девіда Хелмса чи не найбільше. Ветеран американських повітряних сил сидить у себе вдома у штаті Вірджинія, але думками він із українськими військовими на фронті.

На прохання DW він проаналізував погодну ситуацію в Україні. Лютий і березень були приблизно на два градуси теплішими, ніж попередні місяці, каже Хелмс. А це, за його словами, означає, що розтань розпочалася цього року в Україні дещо раніше. «Тобто ми вже могли спостерігати якоюсь мірою певне осушення ґрунту в скромних масштабах. Передусім на півдні, меншою мірою — на півночі та сході», — каже Хелмс.

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Метеоролог на пенсії аналізує погоду в Україні під час війни та оприлюднює свої прогнози в соцмережах під хештегом #NAFOWeather.

Він один із багатьох волонтерів з усього світу, які підтримують Україну в боротьбі з російськими нападниками. «Для мене це просто люди, які цікавляться Україною та допомагають чим лише можуть», — каже Хелмс, який називає себе одним із них.

Приміром, він повідомляє, коли «будуть оптимальні можливості для оптичної супутникової розвідки», тобто коли небо безхмарне, аби фото з орбіти Землі були якомога якіснішими. Інші активісти тоді замовляють знімки у приватних компаній на кшталт Maxar та надають їх українським військовим на фронті.

Розтань — кліматична особливість України

У ці тижні прогнози Хелмса мають особливе значення. Той, хто зможе передбачити кінець сезону багнюки в різних регіонах України, наближається до відповіді на запитання, коли Україна може перейти до контрнаступу за участі західної зброї, про надходження якої регулярно повідомляють у Києві.

Американський метеоролог на пенсії Девід Хелмс / Фото: DW

У період розтані навесні неасфальтовані дороги та поля в Україні стають непрохідними для військової техніки. Із підвищенням рівня вологості верхній шар ґрунту дуже швидко перетворюється на багнюку.

«Усю зиму збиралася волога у вигляді снігу на поверхні, а верхній шар ґрунту був переважно промерзлим, хоча цієї зими через зміну клімату він на певний період танув», — пояснює Хелмс. Це пов’язано з географічними особливостями багатьох місцевостей у Східній Європі та якостями ґрунтів. Там, де рельєф рівнинний, а серед ґрунтів переважає чорнозем, період розтані спостерігається особливо виразно. В Україні це стосується передусім півдня країни.

Вирішальна не лише погода, але й військова техніка

Колишній метеоролог Хелмс раніше працював, зокрема, на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, де опікувався гідрологічними наслідками зміни клімату, а саме змінами якостей ґрунтів. Тобто якраз тим, що актуально зараз для перебігу війни в Україні.

Якщо говорити про вплив розтані на проходимість техніки, то справа не лише в ґрунтах, але й у самій техніці, яку використовують для наступальних операцій, зауважує Хелмс. Простими словами: залежно від того, наскільки важкими є танки чи БМП і скільки людей вони перевозять, вони можуть або застрягнути в багнюці, або ні.

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Стосовно ситуації на фронті в Україні Хелмс прогнозує: з 1 травня і пізніше «кліматологія вологості ґрунтів та кліматологія втрати ґрунтами вологи суттєво посилюватиметься». Його оцінка: ґрунти на півдні Україні почнуть висихати вже починаючи з середини квітня. У Донецькій області — за два тижні після цього, а починаючи з середини травня — і на Луганщині.

А це означає: теоретично українська армія може розпочати контрнаступ у напрямку Мелітополя на півдні, поки російські танки на сході ще стоятимуть у багнюці.